Триппьер после перехода в «Атлетико» обратился к фанатам «Тоттенхэма» О его трансфере стало известно накануне, 17 июля.

Защитник сборной Англии Киран Триппьер продолжит карьеру в чемпионате Испании. Этим летом он покинул «Тоттенхэм» и перебрался в мадридский «Атлетико».

После подписания контракта с новой командой футболист выступил с заявлением, пожелав удачи бывшему клубу.

«Фанаты «Тоттенхэма», вы были великолепны. Поддержка, которую вы оказывали, подняла команду на новую высоту. Не сомневаюсь, что у команды и болельщиков впереди много захватывающих моментов с новым стадионом! Желаю всего наилучшего», – приводит заявление игрока «Газета.Ru» со ссылкой на его Instagram.

Напомним, Триппьер перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года за 4,9 миллиона евро. С тех пор защитник провел 114 матчей за лондонский клуб и записал на свой счет два забитых мяча и 24 результативные передачи.