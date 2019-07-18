Триппьер после перехода в «Атлетико» обратился к фанатам «Тоттенхэма»

Защитник сборной Англии Киран Триппьер продолжит карьеру в чемпионате Испании. Этим летом он покинул «Тоттенхэм» и перебрался в мадридский «Атлетико».
После подписания контракта с новой командой футболист выступил с заявлением, пожелав удачи бывшему клубу.
«Фанаты «Тоттенхэма», вы были великолепны. Поддержка, которую вы оказывали, подняла команду на новую высоту. Не сомневаюсь, что у команды и болельщиков впереди много захватывающих моментов с новым стадионом! Желаю всего наилучшего», – приводит заявление игрока «Газета.Ru» со ссылкой на его Instagram.
Напомним, Триппьер перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года за 4,9 миллиона евро. С тех пор защитник провел 114 матчей за лондонский клуб и записал на свой счет два забитых мяча и 24 результативные передачи.
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