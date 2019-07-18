Соколов, отсидевший в той же колонии, что и Кокорин с Мамаевым, рассказал об условиях в тюрьме - Советский спорт
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18 июля 2019 07:15ФутболГичунцев Артур

Соколов, отсидевший в той же колонии, что и Кокорин с Мамаевым, рассказал об условиях в тюрьме

Оба игрока оказались в тюрьме за участие в избиении трех человек в центре Москвы.

Житель подмосковной Коломны Валентин Соколов, гражданский активист и эколог, был осужден по 282-й статье и в 2018 году оказался как раз в ИК-4 Белгородской области, где сейчас «квартируют» форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. «Советский спорт» взял интервью у Соколова.

– Получается, что Кокорин и Мамаев попали в суровую колонию.
– Я был только в одной, но она точно не «черная», где режим попроще, а ближе к «красной» - не совсем жесть, конечно, но порядки очень строгие. Просто для понимания (футболистов это не касается, ведь их провели в блатной отряд): в колонии сразу набирают «баландеров» - тех, кто в столовой работает, мусор выносит, стирает. И поскольку работа эта очень тяжелая, с утра до вечера в мыле, спать не успеваешь, а УДО не дадут - хоть уработайся, желающих нет. Поэтому начинают бить, потом предлагают подписать бумагу о сотрудничестве. Если подписал – все, значит, пошел в «козлы», – заявил Соколов в интервью «Советскому спорту».

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