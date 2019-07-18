Гол Левандовски не спас «Баварию» от поражения в контрольном матче с «Арсеналом»

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 лет Швейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру «Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

Боб и Василевский – лучшие вратари планеты. Так решила НХЛ В топ-10 лучших голкиперов НХЛ двое россиян.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

Александр Кутиков: Жиго забил нормальный гол Впечатлениями от стартового тура премьер-лиги делится знаменитый музыкант группы «Машины времени» и давний поклонник «Спартака».

Матч звезд КХЛ в Москве – не лучшая идея. Его нужно отдать регионам Это рубрика «Советский спор», и сегодня авторы спорят на тему – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве.

Рекорд посещаемости РПЛ – прорыв или обман? В выходные был установлен новый рекорд для стартовых туров премьер-лиги: восемь матчей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Грозном суммарно посмотрели 183 617 зрителей.

«Ростов» и китайский «Шоуган» приняты в ВХЛ Лига расширилась до 34 клубов.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.