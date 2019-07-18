Гол Левандовски не спас «Баварию» от поражения в контрольном матче с «Арсеналом»

Сегодня, 18 июля, футболисты лондонского «Арсенала» нанесли поражение мюнхенской «Баварии» в матче Международного кубка чемпионов (2:1).
Первый гол «пушкарей» был забит на 49-й минуте и сделал это защитник немецкого клуба Луиса Познански. Во втором тайме лидер «Баварии» Роберт Левандовски восстановил равновесие, однако, англичане вырвали победу благодаря точному удару Эдварда Нкетии.
Международный кубок чемпионов
«Арсенал» – «Бавария» – 2:1 (0:0)
Голы: Познански, 49 (1:0, автогол); Левандовски, 71 (1:1); Нкетиа, 88 (2:1).
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