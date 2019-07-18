«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Интера», которым интересуется ЦСКА

Форвард миланского «Интера» Джордже Пушкаш получил очередное предложение о переезде в РПЛ.
Согласно источнику, в его услугах заинтересован московский «Спартак», который готов заплатить за игрока 10 млн евро. Также сообщается, что эту же сумму предложил ЦСКА.
Сам футболист не стремится к переходу в клуб российской премьер-лиги. Он хочет остаться в серии А.
В минувшем сезоне 23-летний нападающий выступал за «Палермо», где отыграл 33 матча, 9 голов и 3 голевых передачи.
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