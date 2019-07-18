«Ювентус» объявил о переходе де Лигта (видео)

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе».
Сегодня, 18 июля, капитан голландского клуба подписал пятилетний контракт. Отмечается, что сумма сделки составила 75 млн евро.
По слухам, 19-летний футболист будет получать в новой команде 7,5 млн евро в год. Его оклад может стать больше на 5 млн евро в случае удачного выступления.
Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел 117 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету 15 матчей, один гол и две голевые передачи за сборную Голландии.
В минувшем сезоне Де Лигт стал вместе с командой чемпионом и обладателем Кубка страны.
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