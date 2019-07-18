«Ювентус» объявил о переходе де Лигта (видео) За голландского игрока вели борьбу «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в «Ювентусе».

Сегодня, 18 июля, капитан голландского клуба подписал пятилетний контракт. Отмечается, что сумма сделки составила 75 млн евро.

По слухам, 19-летний футболист будет получать в новой команде 7,5 млн евро в год. Его оклад может стать больше на 5 млн евро в случае удачного выступления.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел 117 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету 15 матчей, один гол и две голевые передачи за сборную Голландии.

В минувшем сезоне Де Лигт стал вместе с командой чемпионом и обладателем Кубка страны.