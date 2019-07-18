Валерий Карпин: Ростов мне очень нравится. Здесь есть все для спокойной жизни Ранее специалист тренировал московский «Спартак» и приводил команду к серебряным медалям РПЛ.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своей жизни в одноименном городе.

«Ростов мне очень нравится. Уютный, зеленый, веселый город. Есть абсолютно все для спокойной жизни. 15 минут от дома до практически любого места.

Меня спрашивают – чего нет в Ростове, что есть Москве? Да все есть, только здесь не 100 ресторанов, а 30, допустим. Но и в Москве я ходил в 3-5 ресторанов, которые находились поблизости», – сказал Карпин для YouTube-канала Commandos.

Напомним, Карпин возглавил донской клуб в 2017 году. В минувшем сезоне его команда заняла 8-е место в таблице РПЛ.