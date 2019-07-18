Сергей Семак: В ближайшее время закроем вопрос о вратарской линии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход голкипера Егора Бабурина в «Ростов».
«Имеет значение, чтобы был воспитанник во вратарской линии, нужно учитывать изменения в регламенте, которые будут в следующем сезоне, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Вопрос касательно Егора только один – отсутствие игровой практики… Продолжаем за ним следить, у нас есть опция обратного выкупа… В ближайшее время закроем вопрос о вратарской линии».
Напомним, ранее сообщалось о том, что в «Зенит» вернется 24-летний голкипер Александр Васютин. Воспитанник клуба с 2016 по 2018 годы выступал в Финляндии за «Лахти», после чего перешел в норвежский «Сарпсборг».
На данный момент в основном составе «Зенита» два вратаря – Андрей Лунев и Михаил Кержаков.
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