Сергей Семак: В ближайшее время закроем вопрос о вратарской линии «Зенит» может вернуть своего воспитанника Александра Васютина.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход голкипера Егора Бабурина в «Ростов».

«Имеет значение, чтобы был воспитанник во вратарской линии, нужно учитывать изменения в регламенте, которые будут в следующем сезоне, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Вопрос касательно Егора только один – отсутствие игровой практики… Продолжаем за ним следить, у нас есть опция обратного выкупа… В ближайшее время закроем вопрос о вратарской линии».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в «Зенит» вернется 24-летний голкипер Александр Васютин. Воспитанник клуба с 2016 по 2018 годы выступал в Финляндии за «Лахти», после чего перешел в норвежский «Сарпсборг».

На данный момент в основном составе «Зенита» два вратаря – Андрей Лунев и Михаил Кержаков.