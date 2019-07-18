Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить «Зенит». При этом специалист отметил, что никогда не будет работать с московским ЦСКА .
«Какой клуб никогда бы не пошел тренировать? Да, есть такой клуб. ЦСКА. А в «Зенит» пошел бы? А почему бы и нет?», – сказал Карпин в выпуске YouTube-блога COMMANDOS.
После ухода из «Спартака» Карпин возглавил испанскую «Мальорку», а также работал с «Армавиром». В 2017 году он подписал контракт с «Ростовом», где и работает по сей день.
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