Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА - Советский спорт
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18 июля 2019 13:16ФутболГичунцев Артур

Валерий Карпин: Никогда бы не пошел тренировать ЦСКА

Будучи футболистом, Карпин выступал за московский «Спартак», а в качестве тренера помог красно-белым выиграть серебряные медали РПЛ.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить «Зенит». При этом специалист отметил, что никогда не будет работать с московским ЦСКА .

«Какой клуб никогда бы не пошел тренировать? Да, есть такой клуб. ЦСКА. А в «Зенит» пошел бы? А почему бы и нет?», – сказал Карпин в выпуске YouTube-блога COMMANDOS.

После ухода из «Спартака» Карпин возглавил испанскую «Мальорку», а также работал с «Армавиром». В 2017 году он подписал контракт с «Ростовом», где и работает по сей день.

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