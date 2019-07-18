«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани - Советский спорт
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18 июля 2019 13:51ФутболГичунцев Артур

«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани

Ранее уругваец выступал за «Наполи».

Миланский «Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Как сообщает Corriere dello Sport, англичане требуют за своего игрока 80 млн евро, что не устраивает руководство «нерадзурри». Отмечается, что представитель серии А уже успел найти запасной вариант. В случае неудачи по трансферу Лукаку, клуб переключится на форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

32-летний Кавани перебрался во Францию в 2013 году. За шесть лет в клубе он провел 279 матчей, забил 193 гола и отдал 40 голевых передач.

Его контракт в силе до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро. Ранее сообщалось, что нападающим интересуются мадридский «Атлетико» и «Ювентус».

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