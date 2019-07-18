Кварацхелия признан болельщиками «Рубина» лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан болельщиками клуба лучшим игроком команды в матче первого тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) в Москве.
18-летний грузин вышел на замену на 66-й минуте вместо своего соотечественника Зурико Давиташвили и через десять минут забил своей бывшей команде.
За Кварацхелию проголосовали 40 процентов участников опроса на официальном сайте «Рубина». Второе место занял Давиташвили (24 процента), третье – капитан команды Вячеслав Подберезкин (16 процентов).
Напомним, весеннюю часть прошлого сезона Кварацхелия провел в «Локомотиве».
Во втором туре 21 июля «Рубин» сыграет также в Москве с «Динамо».
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