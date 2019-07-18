Кварацхелия признан болельщиками «Рубина» лучшим игроком матча с «Локомотивом» 18-летний грузин забил своей бывшей команде.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан болельщиками клуба лучшим игроком команды в матче первого тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:1) в Москве.

Хвича Кварацхелия – лучший игрок матча #ЛокомотивРубин по версии наших болельщиков! 🔝



🥇 Хвича Кварацхелия – 40%

🥈 Зурико Давиташвили – 24%

🥉 Вячеслав Подберёзкин – 16%



Голосование проходило на сайте https://t.co/sHtUgOQhxW pic.twitter.com/asxIrlxWCx — «Рубин» Казань (@fcrk) July 18, 2019

18-летний грузин вышел на замену на 66-й минуте вместо своего соотечественника Зурико Давиташвили и через десять минут забил своей бывшей команде.

За Кварацхелию проголосовали 40 процентов участников опроса на официальном сайте «Рубина». Второе место занял Давиташвили (24 процента), третье – капитан команды Вячеслав Подберезкин (16 процентов).

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона Кварацхелия провел в «Локомотиве».

Во втором туре 21 июля «Рубин» сыграет также в Москве с «Динамо».