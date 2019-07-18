Почти в 2,5 раза увеличилась поддержка спортмероприятий в Ростовской области - Советский спорт
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18 июля 2019 15:08Футбол

Почти в 2,5 раза увеличилась поддержка спортмероприятий в Ростовской области

Финансирование спортивных мероприятий в Ростовской области за последние 5 лет увеличилось почти в 2,5 раза, сообщило региональное правительство.

Если еще в 2015 году на финансирование календаря спортивных мероприятий в области выделяли чуть более 2,4 миллиона рублей, то в 2019 году - свыше 6,3 миллиона рублей. Средства, потраченные на приобретение спортивного инвентаря за указанный период выросли почти в четыре раза, с 870 тысяч рублей в 2015 году до 3,3 миллиона рублей в 2019-м.

При этом объем средств, направленных на поддержку гребли на каноэ и байдарках за указанный период увеличился на 12 миллионов рублей.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, гребля на байдарках и каноэ является базовой для региона, поэтому ему уделяем особое​ внимание​ со стороны​ Минспорта. В субботу министр провел на Гребном канале «Дон» встречу с тренерами представителями федерации гребли на байдарках и каноэ, в ходе которой обсудили основные вопросы и итоги.

Так, за последние 5 лет спортсмены, представляющие регион в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали в первенствах Европы и мира 38 медалей, из которых 18 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых.

Напомним, чемпионат Европы по академической гребле планируют провести на Гребном канале «Дон» в Ростове в 2024 году.

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