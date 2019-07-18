Рэпер Баста хочет возродить ростовский СКА Рэпер Василий Вакуленко, являющийся уроженцем Ростова-на-Дону, собирается поучаствовать в возрождении футбольной команды СКА.

- Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно, - цитирует пресс-службу артиста «РБК-Спорт».

По информации издания, Вакуленко стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА.

Напомним, что СКА в настоящее время выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ.