Рэпер Баста хочет возродить ростовский СКА

- Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно, - цитирует пресс-службу артиста «РБК-Спорт».
По информации издания, Вакуленко стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА.
Напомним, что СКА в настоящее время выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ.
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