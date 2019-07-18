«ПСЖ» смирился с уходом Неймара и рассматривает варианты перехода бразильца - Советский спорт
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18 июля 2019 18:52Футбол

«ПСЖ» смирился с уходом Неймара и рассматривает варианты перехода бразильца

Руководство «ПСЖ» пришло к выводу, что решение Неймара покинуть французский клуб необратимо.

По информации Sport.es, боссы парижской команды ясно понимают, что лучшее решение этой проблемы - попытаться найти наиболее выгодный вариант трансфера 27-летнего бразильца.

Как отмечает издание, если изначально «ПСЖ» хотел получить за переход Неймара порядка 300 миллионов евро, то сейчас, увидев решимость бразильца уйти, готов снизить требования до разумных рыночных показателей. Таким образом, Неймар может покинуть «ПСЖ» менее чем за 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бразилец заявил о твердом намерении покинуть французский клуб. Это случилось после того, как «ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» об обмене форварда на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, а также доплату в размере 40 миллионов евро.

Позже Mundo Deportivo сообщило, что в ближайшее время должна состояться встреча спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего «ПСЖ».

Добавим, что в прошлом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах и забил 23 мяча и сделал 13 результативный передач. Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.

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