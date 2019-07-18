«Крылья Советов» объявили о переходе Рохеля в «Тулузу» - Советский спорт
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18 июля 2019 19:37Футбол

«Крылья Советов» объявили о переходе Рохеля в «Тулузу»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об уходе из команды защитника Агустина Рохеля.

- Да, это так. Им интересовались несколько клубов, «Тулуза» сделала хорошее предложение, - цитирует ТАСС генерального директора самарцев Виталия Шашкова.

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок самарского клуба должен будет заменить ушедшего в «Селтик» центрального защитника Кристофера Жюльена, а трансфер обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро.

Напомним, что уругвайский защитник перешел в «Крылья Советов» в августе 2018 года на правах свободного агента. С тех пор Рохель провел за самарскую команду 18 матчей во всех турнирах.

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