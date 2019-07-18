«Ювентус» может обменять Дибалу на Неймара

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia, 25-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала может быть включен в сделку между «Ювентусом» и «ПСЖ» по Неймару.
Ранее стало известно, что боссы «ПСЖ» пришли к выводу, что решение Неймара покинуть французский клуб необратимо и в ближайшее время попытаться найти наиболее выгодный вариант трансфера 27-летнего бразильца.
Ранее Mundo Deportivo сообщило, что в Турине должна состояться встреча спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего «ПСЖ».
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