«Ювентус» может обменять Дибалу на Неймара Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность обмена бразильца Неймара на аргентинского нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалу.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia, 25-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» Паоло Дибала может быть включен в сделку между «Ювентусом» и «ПСЖ» по Неймару.

Ранее стало известно, что боссы «ПСЖ» пришли к выводу, что решение Неймара покинуть французский клуб необратимо и в ближайшее время попытаться найти наиболее выгодный вариант трансфера 27-летнего бразильца.

Ранее Mundo Deportivo сообщило, что в Турине должна состояться встреча спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего «ПСЖ».