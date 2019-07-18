«Наполи» предложил Икарди 7 миллионов евро за сезон Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди в ближайшее время может перебраться в «Наполи».

Как сообщает Calciomercato.com, руководство неаполитанского клуба решило сначала договориться с аргентинским нападающим о личном контракте, а потом провести переговоры с «Интером» о сумме трансфера футболиста.

По информации издания, «Наполи» предлагает форварду контракт на сумму в 7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что клуб из Неаполя готов заплатить за Икарди 60 миллионов евро – сумму, прописанную в его контракте.

Напомним, что генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что миланский клуб не рассчитывает на форварда. Функционер отметил, что руководство не сомневается в его профессиональных качествах, однако, он не вписывается в новый проект «нерадзурри».

Напомним, что Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года.