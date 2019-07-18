«Барселоне» придется продать Дембеле в «Баварию», чтобы вернуть Неймара из «ПСЖ» - Советский спорт
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18 июля 2019 20:44Футбол

«Барселоне» придется продать Дембеле в «Баварию», чтобы вернуть Неймара из «ПСЖ»

«Барселоне» придется продать полузащитника Усмана Дембеле, чтобы оформить переход Неймара из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

По информации Marca, потенциальная продажа Усмана Дембеле может быть единственным способом, при котором «Барселона» сможет вернуть Неймара этим летом.

Как отмечает издание, после провала сделки по переходу полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, «Бавария» намерена побороться за переход вингера «Барселоны». И если ранее каталонский клуб не был намерен продавать Дембеле в ближайшее время, то перспектива возвращения в команду Неймара может сделать руководство испанской команды более гибким.

Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. На его счету 18 забитых мячей и 17 результативных передач в 65 играх за каталонцев во всех турнирах.

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