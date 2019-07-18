Президент «Реала» заявил, что клубу будет сложно приобрести Погба этим летом Президент «Реала» Флорентино Перес сказал главному тренеру команды Зинедину Зидану, что будет сложно приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба этим летом.

По информации ESPN, в среду вечером Зидан попросил Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса предпринять еще одну попытку приобрести Погба. В ответ Зидану сказали, что 300 миллионов евро, потраченные на новых игроков, плюс заработная плата Погбы, делают еще одну крупную трансферную сделку очень маловероятной.

Как отмечает издание, продажа Гарета Бэйла могла бы помочь в этой ситуации, но валлийский нападающий намерен остаться в испанском клубе.

Добавим, что действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов отпустить Погба за 200 миллионов евро.