«Барселона» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро и двух игроков за Неймара «Барселона» увеличила свое предложение по трансферу Неймара с 40 до 100 миллионов евро.

Как сообщает Sky Sport Germany, «Барселона» увеличила свое первоначальное предложение об обмене форварда Неймара на полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича, а также доплату в размере 40 миллионов евро.

По информации издания, сумма доплаты в новом предложении «Барселоны» составляет 100 миллионов евро.Также руководство каталонского клуба предоставило «ПСЖ» на выбор список из шести игроков, в числе которых Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич, Малкон и Нелсон Семеду.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» отклонил первое предложение «Барселоны». Чемпионы Франции дали понять, что им не нужны игроки «Барселоны», а продажу Неймара они готовы рассматривать только за деньги.