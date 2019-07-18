Минское «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы

В составе команды гостей голами отметились Дан Спэтару (на 10-й минуте) и Додо (70). Еще один гол в собственные ворота забил игрок латвийского клуба Валентин Ралькевич (90+1).
Напомним, что первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Таким образом, во второй квалификационный раунд Лиги Европы прошел латвийский клуб.
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