Минское «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы - Советский спорт
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18 июля 2019 21:53Футбол

Минское «Динамо» вылетело из розыгрыша Лиги Европы

Минское «Динамо» на своем поле проиграло латвийскому «Лиепая» в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы со счетом 1:2.

В составе команды гостей голами отметились Дан Спэтару (на 10-й минуте) и Додо (70). Еще один гол в собственные ворота забил игрок латвийского клуба Валентин Ралькевич (90+1).

Напомним, что первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Таким образом, во второй квалификационный раунд Лиги Европы прошел латвийский клуб.

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