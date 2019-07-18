«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» и вышел на «Арсенал» - Советский спорт
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18 июля 2019 21:58ФутболЛипкин Антон

«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» и вышел на «Арсенал»

Тульский клуб узнал своего первого соперника по еврокубкам.

«Нефтчи» крупно победил «Сперанцу» (6:0) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы на «Баксель Арене» в Баку.

Дубль в матче сделал грек Вангелис Плателас, по голу забили Эмин Махмудов, бразилец Дарио Фредерико, француз Стивен Жозеф-Монроз и Исмайыл Зюльфюгарлы.

Напомним, первый матч в Кишиневе завершился также крупной победой «Нефтчи» (3:0).

Таким образом, «Нефтчи» вышел во второй раунд квалификации, где сыграет с тульским «Арсеналом».

Первый матч пройдет 25 июля в Туле, ответный – 1 августа в Баку.

Лига Европы
1-й квалификационный раунд
Ответный матч

«Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия) – 6:0 (4:0)
Голы: Плателас, 18, 40. Махмудов, 24, с пенальти. Дарио Фредерико, 42. Жозеф-Монроз, 67. Зюльфюгарлы, 78.

Первый матч – 3:0.

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