«Нефтчи» разгромил «Сперанцу» и вышел на «Арсенал»

«Нефтчи» крупно победил «Сперанцу» (6:0) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы на «Баксель Арене» в Баку.
Дубль в матче сделал грек Вангелис Плателас, по голу забили Эмин Махмудов, бразилец Дарио Фредерико, француз Стивен Жозеф-Монроз и Исмайыл Зюльфюгарлы.
Напомним, первый матч в Кишиневе завершился также крупной победой «Нефтчи» (3:0).
Таким образом, «Нефтчи» вышел во второй раунд квалификации, где сыграет с тульским «Арсеналом».
Первый матч пройдет 25 июля в Туле, ответный – 1 августа в Баку.
Лига Европы
1-й квалификационный раунд
Ответный матч
«Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия) – 6:0 (4:0)
Голы: Плателас, 18, 40. Махмудов, 24, с пенальти. Дарио Фредерико, 42. Жозеф-Монроз, 67. Зюльфюгарлы, 78.
Первый матч – 3:0.
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