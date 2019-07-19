ЦСКА и «Галатасарай» заинтересованы в переходе полузащитника «Интернасьонала»

По информации Minha Torcida, кроме московского клуба на 25-летнего полузащитника претендует турецкий «Галатасарай».
Добавим, что в чемпионате Бразилии-2019 Дурадо провел один матч, а в шести матчах Кубка Либертадорес отметился голевой передачей.
Действующий контракт бразильца с «Интернасьоналем» истекает в декабре 2020 года, а стоимость оценивается немецким порталом transfermarkt в шесть миллионов евро.
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