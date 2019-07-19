Сергей Гуренко: Для меня исход матча с «Лиепая» в Лиге Европы закономерен

- Проиграли закономерно. Первый тайм был просто ужасен. Планировали совсем по-другому играть. Думаю, может, много эмоций оставили в Бресте. Что поделать? Те моменты, которые у нас были, не реализовали, а две наши грубейшие ошибки привели к голам. Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.
Думал, ребята будут мобилизованными и злыми. Пустые глаза… Видно, много эмоций отдали в последних матчах. Для меня исход закономерен. Последние матчи сыграли на характере. Нельзя постоянно выигрывать только на характере. Все закономерно, - цитирует Гуренко белорусский портал tut.by.
Напомним, что «Динамо» на своем поле проиграло латвийскому клубу «Лиепая» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (1:1, 1:2) покинуло розыгрыша Лиги Европы.
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