Сергей Гуренко: Для меня исход матча с «Лиепая» в Лиге Европы закономерен - Советский спорт
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19 июля 2019 01:17Футбол

Сергей Гуренко: Для меня исход матча с «Лиепая» в Лиге Европы закономерен

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал вылет команды из розыгрыша Лиги Европы.

- Проиграли закономерно. Первый тайм был просто ужасен. Планировали совсем по-другому играть. Думаю, может, много эмоций оставили в Бресте. Что поделать? Те моменты, которые у нас были, не реализовали, а две наши грубейшие ошибки привели к голам. Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.

Думал, ребята будут мобилизованными и злыми. Пустые глаза… Видно, много эмоций отдали в последних матчах. Для меня исход закономерен. Последние матчи сыграли на характере. Нельзя постоянно выигрывать только на характере. Все закономерно, - цитирует Гуренко белорусский портал tut.by.

Напомним, что «Динамо» на своем поле проиграло латвийскому клубу «Лиепая» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (1:1, 1:2) покинуло розыгрыша Лиги Европы.

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