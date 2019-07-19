«Нижний Новгород» и «Шинник» откроют третий тур ФНЛ

В пятницу матчем «Нижний Новгород» – «Шинник» стартует третий тур первенства ФНЛ. Игра на стадионе «Нижний Новгород» начнется в 19:00 (мск).
В субботу также сыграют:
10:00 «Луч» (Владивосток) – «Томь» (Томск)
11:00 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Торпедо» (Москва)
11:00 «Енисей» (Красноярск) – «Ротор» (Волгоград)
16:00 «Текстильщик» (Иваново) – «Химки» (Московская область)
17:00 «Факел» (Воронеж) – «Чертаново» (Москва)
17:00 «Мордовия» (Саранск) – «Спартак-2» (Москва)
18:00 «Авангард» (Курск) – «Краснодар-2» (Краснодар)
19:00 «Балтика» (Калининград) – «Чайка» (Песчанокопское)
19:00 «Армавир» (Армавир) – «Нефтехимик» (Нижнекамск).
После двух туров по две победы одержали «Химки», «Ротор», «Томь», «Торпедо» и «Чертаново». Ни одного очка пока не набрали «Краснодар-2», «Текстильщик», «Мордовия», «Балтика» и «Авангард».
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