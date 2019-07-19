«Рома» арендует Верету с обязательством выкупа Француз провел два сезона в «Фиорентине».

Полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету продолжит карьеру в «Роме», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Следующий сезон 26-летний француз проведет в Риме на правах аренды за один миллион евро, после чего «джаллоросси» обязуются выкупить игрока за 16 миллионов. Еще два миллиона «фиалки» могут получить в качестве бонусов.

Воспитанник «Нанта», выступающий на позиции центрального полузащитника, провел в «Фиорентине» два сезона. В 75 матчах на его счету 15 голов и шесть результативных передач. Ранее он также играл за «Астон Виллу» и «Сент-Этьен».

В нынешнее межсезонье на Верету также претендовали «Милан» и «Наполи».