«Бенфика» объявила о том, что трансфер Перина состоится, когда голкипер восстановится после травмы Итальянец не прошел медосмотр из-за травмы плеча.

Переход голкипера «Ювентуса» Маттиа Перина в «Бенфику» откладывается, сообщил официальный сайт чемпионов Португалии.

26-летний итальянец прошел медосмотр перед подписанием контракта, и по итогам обследования выяснилось, что восстановление после травмы плеча займет больше времени (четыре месяца), чем ожидалось изначально.

В итоге клубы договорились о том, что на период восстановления Перин останется игроком «Ювентуса», а по его окончании перейдет в «Бенфику».

Напомним, «Ювентус» выкупил Перина у «Дженоа» летом прошлого года за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне голкипер провел девять матчей за команду (из них пять – «на ноль») и пропустил девять голов.

Ранее сообщалось, что трансфер Перина обойдется «Бенфике» в 15 миллионов евро.