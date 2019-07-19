«Бенфика» объявила о том, что трансфер Перина состоится, когда голкипер восстановится после травмы - Советский спорт
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19 июля 2019 10:10ФутболЛипкин Антон

«Бенфика» объявила о том, что трансфер Перина состоится, когда голкипер восстановится после травмы

Итальянец не прошел медосмотр из-за травмы плеча.

Переход голкипера «Ювентуса» Маттиа Перина в «Бенфику» откладывается, сообщил официальный сайт чемпионов Португалии.

26-летний итальянец прошел медосмотр перед подписанием контракта, и по итогам обследования выяснилось, что восстановление после травмы плеча займет больше времени (четыре месяца), чем ожидалось изначально.

В итоге клубы договорились о том, что на период восстановления Перин останется игроком «Ювентуса», а по его окончании перейдет в «Бенфику».

Напомним, «Ювентус» выкупил Перина у «Дженоа» летом прошлого года за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне голкипер провел девять матчей за команду (из них пять – «на ноль») и пропустил девять голов.

Ранее сообщалось, что трансфер Перина обойдется «Бенфике» в 15 миллионов евро.

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