Сенегал и Алжир сыграют в финале Кубка Африки

В пятницу на Международном стадионе Каира пройдет финал Кубка африканских наций, в котором чемпионский титул разыграют сборные Сенегала и Алжира.
Команды уже встречались на нынешнем турнире: 27 июня на стадионе «30 июня» в Каире Алжир победил Сенегал с минимальным счетом (1:0) благодаря голу форварда Юсефа Белаили. В итоге «лисы пустыни» заняли первое место в группе C, а «львы Теранги» остались вторыми.
В плей-офф сборная Алжира поочередно выбила из борьбы Гвинею (3:0), Кот-д’Ивуар (1:1, по пенальти – 4:3) и Нигерию (2:1), а Сенегал на пути к финалу победил Уганду (1:0), Бенин (1:0) и Тунис (1:0 д.в.).
Отметим, что Сенегал ни разу не побеждал на Кубке Африки, а лучшим результатом для команды остается финал турнира 2002 года. Алжир единственный раз стал лучшей командой континента на домашнем турнире 1990 года, а за десять лет до этого проиграл в финале.
Матч Сенегал – Алжир пройдет 19 июля. Начало – 22:00 (мск).
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