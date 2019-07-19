Андрей Коновалов: Непонятно, как Мирзов справится с давлением в «Спартаке» Полузащитник подписал трехлетний контракт с красно-белыми.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов высказался о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в составе красно-белых.

«Спартак» – это сложная команда, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Коновалова. – Немногим удавалось заиграть в ней и проявить себя.

Мне кажется, Мирзову будет сложно. Непонятно, как он справится с психологической нагрузкой, с давлением и сам с собой. От этого многое будет зависеть».

Напомним, накануне «Спартак» объявил о переходе 26-летнего игрока из «Ростова». В прошлом сезоне Мирзов выступал на правах аренды за «Арсенал», где работал с нынешним главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. На его счету восемь голов и одна результативная передача в 32 матчах за команду.

Ранее Мирзов также выступал за «Спартак-Нальчик», «Спартак» (Кострома), «Звезду» (Рязань), «Торпедо», «Ахмат» и «Тосно».

Контракт Мирзова со «Спартаком» рассчитан на три года.