Андрей Коновалов: Непонятно, как Мирзов справится с давлением в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов высказался о перспективах полузащитника Резиуана Мирзова в составе красно-белых.
«Спартак» – это сложная команда, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Коновалова. – Немногим удавалось заиграть в ней и проявить себя.
Мне кажется, Мирзову будет сложно. Непонятно, как он справится с психологической нагрузкой, с давлением и сам с собой. От этого многое будет зависеть».
Напомним, накануне «Спартак» объявил о переходе 26-летнего игрока из «Ростова». В прошлом сезоне Мирзов выступал на правах аренды за «Арсенал», где работал с нынешним главным тренером красно-белых Олегом Кононовым. На его счету восемь голов и одна результативная передача в 32 матчах за команду.
Ранее Мирзов также выступал за «Спартак-Нальчик», «Спартак» (Кострома), «Звезду» (Рязань), «Торпедо», «Ахмат» и «Тосно».
Контракт Мирзова со «Спартаком» рассчитан на три года.
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