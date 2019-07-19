Андрей Червиченко: Игра «Спартака» – безобразие, слабее команды нет

– Как вам игра «Ростова» и «Спартака» на старте сезона? – вопрос корреспондента «Советского спорта» Андрею Червиченко.
– Смотрел тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.
– Не слишком ли вы сгущаете краски в отношении команды Олега Кононова?
– А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, «Спартак» должен был проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».
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