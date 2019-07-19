Андрей Червиченко: Игра «Спартака» – безобразие, слабее команды нет Бывший президент «Спартака» раскритиковал красно-белых перед их матчем с «Ростовом» во втором туре.

– Как вам игра «Ростова» и «Спартака» на старте сезона? – вопрос корреспондента «Советского спорта» Андрею Червиченко.

– Смотрел тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.

– Не слишком ли вы сгущаете краски в отношении команды Олега Кононова?

– А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, «Спартак» должен был проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».