Андрей Червиченко: Игра «Спартака» – безобразие, слабее команды нет - Советский спорт
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19 июля 2019 11:32Футбол

Андрей Червиченко: Игра «Спартака» – безобразие, слабее команды нет

Бывший президент «Спартака» раскритиковал красно-белых перед их матчем с «Ростовом» во втором туре. 

– Как вам игра «Ростова» и «Спартака» на старте сезона? – вопрос корреспондента «Советского спорта» Андрею Червиченко.
– Смотрел тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.

– Не слишком ли вы сгущаете краски в отношении команды Олега Кононова?
– А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, «Спартак» должен был проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».

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