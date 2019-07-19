Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике»

– Второй тур кряду матч на «Ростов Арене» начнется в 21.30. Разделяете мнение Валерия Карпина, что играть так поздно – преступление против болельщиков?
– Нет. Вообще не понимаю всех этих истерик вокруг позднего начала игр. Если телевидение платит, оно и определяет время. Тем более, в Ростове полдевятого будет попрохладнее. И футболистам удобно, и людям после работы. Неудобно только семьям с детьми. Но ведь 21.30 – исключение из правил. А если ты любишь свою команду, то можно пережить, чтобы один раз в субботу ребенок лег спать не в десять, а в двенадцать. От этого еще никто не умирал.
– Как вам игра «Ростова» и «Спартака» на старте сезона?
– Смотрел тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.
– Не слишком ли вы сгущаете краски в отношении команды Олега Кононова?
– А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, красно-белые должны были проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».
– У «Ростова» соперник тоже был не из элитных – потерявший в межсезонье лидеров «Оренбург». И победа получилась натужной – 2:1.
– Эти 2:1 сильно отличались от 1:0 «Спартака». У «Ростова» видна мысль, есть игра. Уверен, с этим составом и с этим тренером команда станет головной болью для всех фаворитов. Будет претендовать на путевку в еврокубки.
– Матч против «Спартака» станет последним в «Ростове» для Александра Гацкана. С ним уходит эпоха?
– Хороший футболист. Много отдал «Ростову». Болельщики ему благодарны, но время берет свое. Все-таки 35 лет. Скорость не та, реакция. До Гацкана ушел другой ветеран Тимофей Калачев. Идет смена поколений, и у команды есть новые лидеры, которые помогут безболезненно пережить эти потери.
– Карпин всегда побеждал Кононова. И у «Спартака» он выиграл оба матча прошлого сезона. Чем это объясняете?
– Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два летчика: один сбитый, другой – парящий. Почему-то получается так, что сбитый все время парящего прибивает (смеется).
– Получается, «Спартак» в субботу обречен?
– Жизнь не всегда подтверждает расклады. Особенно со «Спартаком». Должна же быть еще честность и совесть, а вы же помните события первого тура… Что исполнит Кирилл Левников, одному богу известно. Может, мы увидим очередное «шоу», как у Владимира Москалева? Вдруг арбитр сам вызовется пробить пенальти в ворота «Ростова»? Я и такого не исключаю…
– Как восприняли переход Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак»?
– В этом есть логика. «Спартаку» не хватает живости и напора, а Мирзов все время лезет вперед, бьется до последнего, выматывает защитников. Это то, чем должен заниматься Луис Адриано, но вместо этого бразилец валяется на траве и выпрашивает штрафные с карточками. Думаю, Мирзов – неплохое приобретение.
– Почему же Мирзов не пригодился «Ростову»?
– Видимо, в схеме Карпина у него нет стопроцентного места. А мариновать игрока, за которого предлагают хорошие деньги, смысла нет. Так что ростовчане все правильно сделали.
– Перед матчем о себе напомнил известный рэпер из Ростова Баста. Но он собирается вложиться не в команду Карпина, а в местный СКА.
– Сам я в детстве тренировался в СКА и даже пытался играть, поэтому приветствую инициативу Басты. Другое дело, что в городе все время хотят возродить этот клуб, но ни у кого не получается. И это объяснимо. Для Ростова-на-Дону два больших клуба – слишком тяжелая ноша. Посмотрите, даже ресурсов Питера хватает только на «Зенит». «Динамо» там уже нет – оно в Сочи. А возьмите Краснодар. Где сейчас «Кубань»?
Я, повторюсь, двумя руками за сильный СКА. Но и вариант, при котором армейцы стали бы фарм-клубом «Ростова», тоже приветствовал бы. Другое дело, что и это вряд ли возможно. Сейчас взаимопонимания между сторонами нет.
– Знакомы с творчеством Василия Вакуленко?
– Да. Он мне очень нравится. Но когда выступает именно как Баста, а не Ноггано. Не раз ходил на его концерты в Москве и в других городах.
– Лично знакомы?
– Нет.
– Но его фанат?
– (Смеется.) Ну, назовите фанатом. Я, конечно, не засыпаю и не просыпаюсь под его песни, но Баста – один из немногих наших исполнителей, которых я слушаю.