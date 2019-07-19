Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 июля 2019 13:00ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике»

Коренной ростовчанин и бывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от субботнего поединка двух не чужих ему клубов.

«КОМАНДЫ СЛАБЕЕ «СПАРТАКА» НЕ ВИДЕЛ»

– Второй тур кряду матч на «Ростов Арене» начнется в 21.30. Разделяете мнение Валерия Карпина, что играть так поздно – преступление против болельщиков?
– Нет. Вообще не понимаю всех этих истерик вокруг позднего начала игр. Если телевидение платит, оно и определяет время. Тем более, в Ростове полдевятого будет попрохладнее. И футболистам удобно, и людям после работы. Неудобно только семьям с детьми. Но ведь 21.30 – исключение из правил. А если ты любишь свою команду, то можно пережить, чтобы один раз в субботу ребенок лег спать не в десять, а в двенадцать. От этого еще никто не умирал.

161

– Как вам игра «Ростова» и «Спартака» на старте сезона?
– Смотрел тех и других. Более слабой команды, чем «Спартак», особенно в первом тайме с «Сочи», не видел. На поле творилось безобразие. Так что «Ростов» – безусловный фаворит.

– Не слишком ли вы сгущаете краски в отношении команды Олега Кононова?
– А что там сгущать? Первый удар команда нанесла на сорок первой минуте. Да и то, ударом это назвать сложно – так, покатили мяч в сторону ворот… Если бы не судья, красно-белые должны были проиграть. А ведь в соперниках был «Сочи».

1280_864_max (1)

«ЗАМЕНА ГАЦКАНУ И КАЛАЧЕВУ УЖЕ ПОДРОСЛА»

– У «Ростова» соперник тоже был не из элитных – потерявший в межсезонье лидеров «Оренбург». И победа получилась натужной – 2:1.
– Эти 2:1 сильно отличались от 1:0 «Спартака». У «Ростова» видна мысль, есть игра. Уверен, с этим составом и с этим тренером команда станет головной болью для всех фаворитов. Будет претендовать на путевку в еврокубки.

– Матч против «Спартака» станет последним в «Ростове» для Александра Гацкана. С ним уходит эпоха?
– Хороший футболист. Много отдал «Ростову». Болельщики ему благодарны, но время берет свое. Все-таки 35 лет. Скорость не та, реакция. До Гацкана ушел другой ветеран Тимофей Калачев. Идет смена поколений, и у команды есть новые лидеры, которые помогут безболезненно пережить эти потери.

139

– Карпин всегда побеждал Кононова. И у «Спартака» он выиграл оба матча прошлого сезона. Чем это объясняете?
– Видимо, Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов до сих пор на «кукурузнике». Они два летчика: один сбитый, другой – парящий. Почему-то получается так, что сбитый все время парящего прибивает (смеется).

«ПОСМОТРИМ, КАКОЕ ШОУ УСТРОИТ ЛЕВНИКОВ»

68078

– Получается, «Спартак» в субботу обречен?
– Жизнь не всегда подтверждает расклады. Особенно со «Спартаком». Должна же быть еще честность и совесть, а вы же помните события первого тура… Что исполнит Кирилл Левников, одному богу известно. Может, мы увидим очередное «шоу», как у Владимира Москалева? Вдруг арбитр сам вызовется пробить пенальти в ворота «Ростова»? Я и такого не исключаю…

– Как восприняли переход Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак»?
– В этом есть логика. «Спартаку» не хватает живости и напора, а Мирзов все время лезет вперед, бьется до последнего, выматывает защитников. Это то, чем должен заниматься Луис Адриано, но вместо этого бразилец валяется на траве и выпрашивает штрафные с карточками. Думаю, Мирзов – неплохое приобретение.

1280_864_max

– Почему же Мирзов не пригодился «Ростову»?
– Видимо, в схеме Карпина у него нет стопроцентного места. А мариновать игрока, за которого предлагают хорошие деньги, смысла нет. Так что ростовчане все правильно сделали.

«МОЖЕТЕ СЧИТАТЬ МЕНЯ ФАНАТОМ БАСТЫ»

– Перед матчем о себе напомнил известный рэпер из Ростова Баста. Но он собирается вложиться не в команду Карпина, а в местный СКА.
– Сам я в детстве тренировался в СКА и даже пытался играть, поэтому приветствую инициативу Басты. Другое дело, что в городе все время хотят возродить этот клуб, но ни у кого не получается. И это объяснимо. Для Ростова-на-Дону два больших клуба – слишком тяжелая ноша. Посмотрите, даже ресурсов Питера хватает только на «Зенит». «Динамо» там уже нет – оно в Сочи. А возьмите Краснодар. Где сейчас «Кубань»?

Я, повторюсь, двумя руками за сильный СКА. Но и вариант, при котором армейцы стали бы фарм-клубом «Ростова», тоже приветствовал бы. Другое дело, что и это вряд ли возможно. Сейчас взаимопонимания между сторонами нет.

57175005_393097578194266_7070363320569273103_n

– Знакомы с творчеством Василия Вакуленко?
– Да. Он мне очень нравится. Но когда выступает именно как Баста, а не Ноггано. Не раз ходил на его концерты в Москве и в других городах.

– Лично знакомы?
– Нет.

– Но его фанат?
– (Смеется.) Ну, назовите фанатом. Я, конечно, не засыпаю и не просыпаюсь под его песни, но Баста – один из немногих наших исполнителей, которых я слушаю.

Безымянный

6

16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
17/07 20:30Футбол
На «Алании» – 15 000 зрителей! Это больше, чем на играх премьер-лигиВладикавказская «Алания» вернулась в профессиональный российский футбол.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
17/07 16:00Футбол
Виктор Бондаренко: Этот Кубок Африки – сплошное разочарованиеВ среду и пятницу на Кубке Африки в Египте будут разыграны медали. Главный российский специалист по африканскому футболу, проработавший в местных клубах почти 20 лет, подводит не самые утешительные итоги турнира.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
18/07 18:00Футбол
ЦСКА на последнем месте: что нужно команде, чтобы не провалить сезонЭксперты поделились мнением о проблемах армейцев.
19/07 09:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 2-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
17/07 19:00Футбол
Мясная страна. Яндекс показал, за кого болеют в РоссииСамая популярная команда в стране - московский «Спартак».
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/07 09:00Футбол
Ролик ФК «КАМАЗ» о новой форме набрал 82 000, но его удалили. За что?Главный редактор «Советского спорта» сетует на то, что под надуманными предлогами в нашем футболе на корню выкашивается все оригинальное и креативное.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
17/07 12:00Хоккей
Боченски завершил карьеру. Он стал легендой КХЛКанадец уходит из спорта во второй раз.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
Новости
13:42 Футбол Алонсо опроверг слухи, что этим летом он может покинуть «Челси»
13:37 Футбол Михаил Меркулов: Иногда бывает сложно играть, когда Иванов на бровке
13:27 Футбол Юрген Клопп: Нет необходимости решать вопрос по новому контракту сейчас
13:17 Футбол Леау станет одноклубником Черышева
13:09 Футбол РФС пока не получил разрешение на использование VAR
13:04 Футбол Харден стал совладельцем клуба «Динамо Хьюстон»
12:59 Футбол «Пришло наше время возить железнодорожников». «Тамбов» представил промо к матчу с «Локомотивом»
12:59 Футбол Андрей Червиченко: Хорошо, что не стали мариновать Мирзова в «Ростове» 
12:51 Футбол Андрей Червиченко признался, что он фанат рэпера Басты
12:48 Легкая атлетика ВФЛА направила в ИААФ заявки 322 легкоатлетов на получение нейтрального статуса
12:45 Футбол Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту
12:38 Футбол Де Лигт будет выступать за «Ювентус» под четвертым номером
12:31 Футбол «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересованы в переходе Дибалы
12:29 Футбол Родригес начнет готовиться к сезону с «Реалом» 29 июля
12:21 Футбол Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото)
12:18 Футбол Рондон перешел в «Далянь Ифан»
12:13 Футбол Андрей Червиченко: Не исключаю, судья сам пробьет пенальти в ворота «Ростова»
12:07 Футбол Михаил Меркулов: Кажется, интерес «Спартака» единственный за последнее время
12:02 Футбол «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Базель» следят за вратарем «Фенербахче»
11:58 Футбол Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика