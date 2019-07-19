Андрей Червиченко: Никто не умрет, если ляжет в двенадцать из-за футбола

– Второй тур кряду матч на «Ростов Арене» начнется в 21.30. Разделяете мнение Валерия Карпина, что играть так поздно – преступление против болельщиков?
– Нет. Вообще не понимаю всех этих истерик вокруг позднего начала игр. Если телевидение платит, оно и определяет время. Тем более, в Ростове полдевятого будет попрохладнее. И футболистам удобно, и людям после работы. Неудобно только семьям с детьми. Но ведь 21.30 – исключение из правил. А если ты любишь свою команду, то можно пережить, чтобы один раз в субботу ребенок лег спать не в десять, а в двенадцать. От этого еще никто не умирал, – сказал Червиченко в интервью «Советскому спорту».
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