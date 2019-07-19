Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все - Советский спорт
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19 июля 2019 11:58ФутболЛипкин Антон

Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все

Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4 города Алексеевка Белгородской области.

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко опроверг факты рукоприкладства в исправительной колонии – 4 города Алексеевка Белгородской области, о которых в интервью «Советскому спорту» рассказал бывший заключенный ИК-4 Валентин Соколов.

«Никто там никого палкой не бьет и не бил, – приводит «Говорит Москва» слова Максименко. – Это такая утка от одного из заключенных.

Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет. Что касается этой колонии, у нас опасений нет, придумал парень, да и все».

Напомним, с 8 июля в ИК-4 находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за две драки в центре Москвы в октябре прошлого года.

В среду в Интернете появилось видео, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол с другими осужденными.

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