Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все

Заместитель руководителя ФСИН Валерий Максименко опроверг факты рукоприкладства в исправительной колонии – 4 города Алексеевка Белгородской области, о которых в интервью «Советскому спорту» рассказал бывший заключенный ИК-4 Валентин Соколов.
«Никто там никого палкой не бьет и не бил, – приводит «Говорит Москва» слова Максименко. – Это такая утка от одного из заключенных.
Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет. Что касается этой колонии, у нас опасений нет, придумал парень, да и все».
Напомним, с 8 июля в ИК-4 находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за две драки в центре Москвы в октябре прошлого года.
В среду в Интернете появилось видео, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол с другими осужденными.
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