Рондон перешел в «Далянь Ифан» Бывший форвард «Зенита» провел четыре года в Англии.

Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон продолжит карьеру в «Далянь Ифан», сообщает официальный сайт «дроздов».

В китайском клубе 29-летний венесуэлец будет снова работать с Рафаэлем Бенитесом, под руководством которого в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ньюкасл».

Рондон перешел в «Вест Бромвич» в 2015 году из «Зенита». В 120 матчах за команду на его счету 28 голов. Ранее нападающий играл за «Арагуа», «Лас-Пальмас», «Малагу» и «Рубин».

По информации Transfermarkt.com, Рондон подписал с «Далянь Ифан» контракт до декабря 2022 года. Стоимость трансфера составила 18,27 миллиона евро.