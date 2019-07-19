Рондон перешел в «Далянь Ифан»

Форвард «Вест Бромвича» Саломон Рондон продолжит карьеру в «Далянь Ифан», сообщает официальный сайт «дроздов».
В китайском клубе 29-летний венесуэлец будет снова работать с Рафаэлем Бенитесом, под руководством которого в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ньюкасл».
Рондон перешел в «Вест Бромвич» в 2015 году из «Зенита». В 120 матчах за команду на его счету 28 голов. Ранее нападающий играл за «Арагуа», «Лас-Пальмас», «Малагу» и «Рубин».
По информации Transfermarkt.com, Рондон подписал с «Далянь Ифан» контракт до декабря 2022 года. Стоимость трансфера составила 18,27 миллиона евро.
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