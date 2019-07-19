Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото) - Советский спорт
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19 июля 2019 12:21Футбол

Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото)

Хавбек «Ньюкасла» Джонджо Шелви и голкипер команды Карл Дарлоу приняли участие в уличной драке всего за несколько часов до того, как отправиться с клубом в предсезонный тур по Китаю.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в одном из пабов города Морпет (Англия) всего за семь часов до того, как «Ньюкасл» должен был вылететь в Китай.

По информации издания, один из посетителей заведения нецензурно оскорбил страдающего алопецией Шелви, на что полузащитник ответил: «Иди домой, крестьянин».

После этого между участниками конфликта завязалась драка, в которой, как отмечает издание, наиболее активное участие принял вратарь «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» в пятницу утром прилетел в Шанхай и уже провел первую тренировку перед матчем с «Вест Хэмом» в рамках предсезонного турнира «Азия Трофи», который в этом году проходит с 17 по 20 июля в двух городах Нанкине и Шанхае.

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