Игроки «Ньюкасла» стали участниками уличной драки (фото)

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в одном из пабов города Морпет (Англия) всего за семь часов до того, как «Ньюкасл» должен был вылететь в Китай.

По информации издания, один из посетителей заведения нецензурно оскорбил страдающего алопецией Шелви, на что полузащитник ответил: «Иди домой, крестьянин».

После этого между участниками конфликта завязалась драка, в которой, как отмечает издание, наиболее активное участие принял вратарь «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» в пятницу утром прилетел в Шанхай и уже провел первую тренировку перед матчем с «Вест Хэмом» в рамках предсезонного турнира «Азия Трофи», который в этом году проходит с 17 по 20 июля в двух городах Нанкине и Шанхае.

Exclusive: NUFC keeper Karl Darlow allegedly kicks man outside takeaway after row involving team-mate Jonjo Shelvey hours before team fly to China. Shelvey was called a ‘bald c***’ before saying ‘go back to your council house, you peasant’. Footage & story https://t.co/fDRbCQVoJj