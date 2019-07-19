Родригес начнет готовиться к сезону с «Реалом» 29 июля

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес присоединится к команде 29 июля и начнет в ее составе подготовку к новому сезону, сообщает Marca.
28-летний колумбиец получил дополнительное время на отдых из-за выступления за национальную команду на Кубке Америки.
Будущее Родригеса в клубе по-прежнему не определено. На игрока продолжают претендовать «Наполи» и «Атлетико», однако в «Реале» не спешат отпускать игрока и не исключают, что он останется в команде на предстоящий сезон.
Напомним, предыдущие два года Родригес провел в аренде в «Баварии». Его контракт с клубом действует до 2021 года.
Добавим, что «Наполи» хочет также арендовать игрока, однако «Реал» готов рассматривать только варианты с продажей, в том числе, если такое предложение поступит и от «Атлетико».
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