Родригес начнет готовиться к сезону с «Реалом» 29 июля - Советский спорт
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19 июля 2019 12:29ФутболЛипкин Антон

Родригес начнет готовиться к сезону с «Реалом» 29 июля

Колумбиец может остаться в клубе на предстоящий сезон.

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес присоединится к команде 29 июля и начнет в ее составе подготовку к новому сезону, сообщает Marca.

28-летний колумбиец получил дополнительное время на отдых из-за выступления за национальную команду на Кубке Америки.

Будущее Родригеса в клубе по-прежнему не определено. На игрока продолжают претендовать «Наполи» и «Атлетико», однако в «Реале» не спешат отпускать игрока и не исключают, что он останется в команде на предстоящий сезон.

Напомним, предыдущие два года Родригес провел в аренде в «Баварии». Его контракт с клубом действует до 2021 года.

Добавим, что «Наполи» хочет также арендовать игрока, однако «Реал» готов рассматривать только варианты с продажей, в том числе, если такое предложение поступит и от «Атлетико».

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