«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересованы в переходе Дибалы - Советский спорт
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19 июля 2019 12:31Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересованы в переходе Дибалы

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересовались аргентинским нападающим «Ювентуса» Паоло Дибалой.

Как отмечает Gazzetta dello Sport, «Ювентус» рассчитывает выручить от продажи аргентинца порядка 80 миллионов евро.

Отмечается, что сам нападающий не хочет уходить из туринского клуба и хотел бы остаться в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Дибала может стать частью сделки при переходе французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Напомним, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.

Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.

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