«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересованы в переходе Дибалы

Как отмечает Gazzetta dello Sport, «Ювентус» рассчитывает выручить от продажи аргентинца порядка 80 миллионов евро.
Отмечается, что сам нападающий не хочет уходить из туринского клуба и хотел бы остаться в команде на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что Дибала может стать частью сделки при переходе французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Напомним, что аргентинец перешел в «Ювентус» из «Палермо» в июле 2015 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за туринский клуб 181 встречу и записал на свой счет 78 забитых мячей и 31 голевую передачу.
Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.
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