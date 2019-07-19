Де Лигт будет выступать за «Ювентус» под четвертым номером

Новичок «Ювентуса» Маттейс де Лигт выбрал себе четвертый номер, сообщает официальный твиттер клуба.
Накануне чемпионы Италии объявили о переходе 19-летнего голландца из «Аякса». Игрок обошелся клубу в 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. При этом за счет бонусов стоимость трансфера может вырасти еще на 10,5 миллиона. Контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Отметим, что в «Аяксе» де Лигт также выступал под четвертым номером.
«Четвертый номер всегда был особенным для меня, – сказал защитник. – Я носил его с юношеских команд «Аякса». В «Ювентусе» у него также богатое наследие. Надеюсь, буду ему соответствовать».
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