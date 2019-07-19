Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Как сообщает пресс-служба «Зенита», программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации.
Отмечается, что вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Заключительный экзамен — в мае-июне 2021 года
Ранее адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы жены Аршавина Алисы Казьминой, сообщил, что Аршавину запретили выезжать за границу.
Добавим, что на клубном уровне Аршавин провел 604 матча, забил 135 голов и отдал 179 голевых передач.
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