Андрей Червиченко: Хорошо, что не стали мариновать Мирзова в «Ростове» 

– Как восприняли переход Резиуана Мирзова из «Ростова» в «Спартак»?
– В этом есть логика. «Спартаку» не хватает живости и напора, а Мирзов все время лезет вперед, бьется до последнего, выматывает защитников. Это то, чем должен заниматься Луис Адриано, но вместо этого бразилец валяется на траве и выпрашивает штрафные с карточками. Думаю, Мирзов – неплохое приобретение.
– Почему же Мирзов не пригодился «Ростову»?
– Видимо, в схеме Карпина у него нет стопроцентного места. А мариновать игрока, за которого предлагают хорошие деньги, смысла нет. Так что ростовчане все правильно сделали.
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