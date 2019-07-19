Юрген Клопп: Нет необходимости решать вопрос по новому контракту сейчас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта с клубом.
«Я не уйду до окончания контракта, – приводит The Telegraph слова немца. – Это позиция с моей стороны. Поэтому контракт важен.
У нас достаточно времени для принятия решения по этому вопросу. И нет необходимости делать это сейчас. Три года (до истечения срока контракта) – это слишком рано, чтобы начать беспокоиться из-за продления. Это ведь просто контракт.
Владельцам нравится то, что я делаю. Мне нравится то, что делают владельцы. Я люблю команду, она великолепна».
Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 8 октября 2015 года. 1 июня команда под его руководством завоевала первый трофей, победив в Лиге чемпионов. Контракт тренера рассчитан до 30 июня 2022 года.
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