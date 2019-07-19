Михаил Меркулов: Иногда бывает сложно играть, когда Иванов на бровке Защитник начинает четвертый сезон в «Урале».

Защитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал историю с президентом клуба Григорием Ивановым.

«Около двух лет назад в одном из матчей я сильно обрезал команду, на наши ворота сразу пошла атака, и мы пропустили гол, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего игрока. – Он сразу подозвал меня и сказал: «Все самое хреновое ты уже сделал, давай играй».

Это был стимул для меня, чтобы больше не получать от него (смеется). Иногда бывает сложно играть, когда он на бровке. Правда, лучше сразу уходить на другую сторону (смеется)».

Напомним, во время матчей Иванов постоянно находится на скамейке запасных «Урала», так как включен в заявку как начальник команды.

Меркулов, выступающий на позиции левого защитника, перешел в «Урал» в 2015 году, при этом первую половину сезона-2015/2016 он провел на правах аренды в «Байкале». За четыре года Меркулов сыграл за команду в 79 матчах и сделал одну результативную передачу.

В мае тренерский штаб сборной России включил Меркулова в расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.