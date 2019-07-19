Алонсо опроверг слухи, что этим летом он может покинуть «Челси» - Советский спорт
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19 июля 2019 13:42Футбол

Алонсо опроверг слухи, что этим летом он может покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прокомментировал информацию о возможном переходе этим летом в «Атлетико».

- Хочу ли я продолжать играть за «Челси»? Конечно, я подписал новый контракт в прошлом году и всем доволен. У меня есть еще четыре года, и я очень рад этому. Последние три года были потрясающими. Я хочу продолжать играть и выигрывать.

Думаю, что назначение Лэмпарда на пост главного тренера вместо Сарри – новое начало для всех. Прошлый год стал частью прошлого, и теперь я просто хочу продолжать работать, получать удовольствие от игры и помогать команде побеждать и становиться лучше.

Я не знаю, был ли какой-либо контакт у «Челси» с «Алтлетико», об этом вам придется поговорить с Мариной (Грановской), - приводит слова Алонсо Goal.com.

Ранее сообщалось, что Алонсо может перейти в летнее трансферное окно в мадридский «Атлетико». Отмечалось, что в переходе 28-летнего левого защитника был заинтересован наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

Напомним, что в прошлом сезоне Алонсо провел 39 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.

Действующий контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2023 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.

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