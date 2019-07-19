Александр Карапетян: После матча со «Спартаком» в раздевалке ребята, можно сказать, плакали Форвард сборной Армении Александр Карапетян рассказал об атмосфере в раздевалке «Сочи» после поражения в выездном матче 1-го тура чемпионата России от «Спартака» (0:1).

- Радости, конечно, не было. Показывали хороший футбол - и на последней минуте проиграли. После 60-й минуты мы устали, потому что проделали много оборонительной работы. До этого игра шла в одни ворота, а во втором тайме воздуха нам уже не хватало.

В раздевалке ребята, можно сказать, плакали… Тренер тоже сказал: «Ребята, я доволен, как вы смотрелись. Жаль, что такой счет, нечестно проиграли». Жиго нашему капитану руками глаза закрыл! Обидно, что VAR не было. Но не думаю, что судья специально это сделал, - приводит слова Карапетяна Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» переиграл «Сочи», забив победный мяч в компенсированное арбитром время матча. Позже стало известно, что главный арбитр этой встречи Владимир Москалев, ошибочно засчитавший гол защитника красно-белых Самуэля Жиго, а также допустивший еще ряд ошибок, был отстранен от работы.

Добавим, что во втором туре чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграют против «Зенита». Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 21 июля, на стадионе «Фишт» и начнется в 21:30 по московскому времени.