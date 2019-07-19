«Манчестер Юнайтед» нашел альтернативу Магуайру в «Ювентусе» - Советский спорт
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19 июля 2019 14:28Футбол

«Манчестер Юнайтед» нашел альтернативу Магуайру в «Ювентусе»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на турецкого защитника «Ювентуса» Мериха Демираля.

Как сообщает Turkish Football, руководство манкунианцев рассматривает кандидатуру 21-летнего турка в качестве альтернативы защитнику «Лестера» Харри Магуайру.

Напомним, что Демираль перешел в «Ювентус» месяц назад из «Сассуоло» за 18 миллионов евро, подписав с туринским клубом контракт до лета 2024 года.

Отметим, что «Сассуоло» всего за четыре дня до этого выкупила права на защитника у турецкого «Аланьяспора» за 9,25 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник провел 14 матчей в серии А и записал на свой счет два забитых мяча.

Ранее сообщалось, что чемпионы Италии продолжают претендовать на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков - защитника Жоау Канселу, а также хавбеков Блеза Матюиди и Дугласа Косту.

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