«Вулверхэмптон» начал переговоры с «Миланом» о переходе Кутроне

Как сообщает Sky Sports, «волки» начали переговоры о переходе 21-летнего нападающего итальянского клуба.
По информации издания, «Милан» оценивает трансфер нападающего в 25 миллионов евро.
Напомним, что Кутроне является воспитанником академии «Милана». За основную команду нападающий стал выступать с января 2017 года. С тех пор он провел 90 матчей за клуб и записал на свой счет 27 забитых мячей и 7 результативных передач.
Действующий контракт Кутроне с «Миланом» рассчитан до лета 2023 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 28 миллионов евро.
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