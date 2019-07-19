«Вулверхэмптон» начал переговоры с «Миланом» о переходе Кутроне Нападающий «Милана» и сборной Италии Патрик Кутроне может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Sky Sports, «волки» начали переговоры о переходе 21-летнего нападающего итальянского клуба.

По информации издания, «Милан» оценивает трансфер нападающего в 25 миллионов евро.

Напомним, что Кутроне является воспитанником академии «Милана». За основную команду нападающий стал выступать с января 2017 года. С тех пор он провел 90 матчей за клуб и записал на свой счет 27 забитых мячей и 7 результативных передач.

Действующий контракт Кутроне с «Миланом» рассчитан до лета 2023 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 28 миллионов евро.