Трезеге оскорбил полицейских и лишен прав за вождение в нетрезвом виде Француз был остановлен в Монтебелло.

Чемпион мира Давид Трезеге оскорбил полицейских, которые остановили его машину и попросили пройти тест на содержание алкоголя в крови, сообщает The Daily Mail.

41-летний француз был остановлен в Монтебелло после того, как ехал на большой скорости и едва не сбил прохожего. Трезеге возвращался домой после встречи со своим бывшим партнером по «Ювентусу» Мауро Каморанези.

Бывший форвард сборной Франции резко отреагировал на просьбу сотрудников органов безопасности: «Вы бедные люди, – сказал Трезеге полицейским. – Вы даже не зарабатываете двух тысяч евро. Вы полные неудачники».

Проверка показала, что допустимый предел наличия алкоголя был превышен, после чего у Трезеге отобрали права.

Напомним, француз завершил карьеру в 2014 году.