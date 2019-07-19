Антонио Конте: На сегодняшний день Лукаку является игроком «Манчестер Юнайтед»

- Разочарование - это слишком сильно сказано. Лукаку - игрок «Манчестер Юнайтед», и это реальность.
Вы прекрасно знаете, что мне нравится этот игрок. Во время работы в «Челси» я также пытался привлечь его в команду. Но я повторю, на сегодняшний день Лукаку является футболистом «Манчестер Юнайтед».
Я считаю его важным игроком, чей переход может стать хорошим усилением для «Интера». Мы знаем ситуацию, но посмотрим, что из этого выйдет, - приводит слова Конте Sky Sports.
Напомним, что «Интер» сделал официальный запрос о трансфере бельгийского нападающего, предложив манкунианцам 70 миллионов евро. Тем не менее, руководство английского клуба готово отпустить 26-летнего бельгийца не менее чем за 80 миллионов, что в свою очередь не устраивает итальянский клуб.
Ранее стало известно, что Лукаку из-за травмы не примет участия в предстоящем матче Международного кубка чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Интером».
Добавим, что бельгиец выступает за манкунианцев с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2022 года.
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