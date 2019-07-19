«Челси» в контрольном матче проиграл «Кавасаки Фронтале» Футболисты «Челси» уступили «Кавасаки Фронтале» в товарищеской встрече со счетом 0:1.

Единственный гол в этом матче на 86-й минуте забил бразильский нападающий японского клуба Леандро Дамиау.

Отметим, что эта встреча стала третьей для лондонской команды под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Ранее футболисты «Челси» сыграли вничью с «Богемианс» (1:1) и разгромили «Сент-Патрикс Атлетик» (4:0).

В следующем контрольном матче «Челси» встретится с «Барселоной». Встреча пройдет 23 июля в японской Сайтаме.