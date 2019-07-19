«Милан» готов продать Андре Силву и Кутроне ради трансфера Корреа

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Атлетико» Анхеля Корреа.
Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, трансфер 24-летнего аргентинца может обойтись «россонери» в 55 миллионов евро. Эту сумму в клубе рассчитывают заработать на продаже форвардов Андре Силвы в «Монако» и Патрика Кутроне в «Вулверхэмптон». Посредником во всех сделках выступит агент Жорже Мендеш.
Отметим, что Корреа играет за «Атлетико» с 2015 года после перехода из «Сан-Лоренсо». В прошлом сезоне он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 49 матчах. Всего же за четыре года в Испании на его счету 30 голов и 28 результативных передач в 188 матчах.
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