«Милан» готов продать Андре Силву и Кутроне ради трансфера Корреа Аргентинец забил 30 голов за «Атлетико».

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Атлетико» Анхеля Корреа.

Как сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, трансфер 24-летнего аргентинца может обойтись «россонери» в 55 миллионов евро. Эту сумму в клубе рассчитывают заработать на продаже форвардов Андре Силвы в «Монако» и Патрика Кутроне в «Вулверхэмптон». Посредником во всех сделках выступит агент Жорже Мендеш.

Отметим, что Корреа играет за «Атлетико» с 2015 года после перехода из «Сан-Лоренсо». В прошлом сезоне он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 49 матчах. Всего же за четыре года в Испании на его счету 30 голов и 28 результативных передач в 188 матчах.