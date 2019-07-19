Маттейс де Лигт: Моя главная задача в «Ювентусе» – успокоиться и учиться Новичок «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о своих главных целях на ближайшее время.

– Для меня самое главное - адаптироваться к новой команде, к новой стране и к новому тренеру. Для всех игроков важно много играть, но моя главная цель - успокоиться и учиться.

Разговаривал ли я с Сарри? Да, мы немного пообщались с ним по телефону, чтобы узнать друг друга. Я слышал много хорошего о нем: о стиле игры, который он предпочитает, как готовит игроков к матчам, как он защищает команду.

В «Ювентусе» мне предстоит обучаться и совершенствоваться у многих чемпионов: от Буффона до Кьеллини и Роналду. Это испытание, но мне это нравится.

Я давно уже принял решение приехать сюда. Я очень спокоен и счастлив: многие люди рады, что я нахожусь в «Ювентус», но в Голландии была и иная реакция на мое решение, – приводит слова голландца Sky Sport Italia.

Накануне чемпионы Италии объявили о переходе 19-летнего голландца из «Аякса». Игрок обошелся клубу в 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет.

Позже стало известно, что Де Лигт будет выступать за «Ювентус» под четвертым номером.